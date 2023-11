SERIE D Serie D: i gol della decima giornata

Il Corticella ribalta il Mezzolara e lo batte 2-1. Ospiti avanti al 18' del primo tempo con De Meio che infila nel traffico. Ma nella ripresa i padroni di casa prima trovano il pari: Farinelli tiene di fisico e la mette per il rimorchio di Mordini. Il Mezzolara resta in 10 per l'espulsione di Cavina e il Corticella ne approfitta per farla tonda con la girata di Rocchi: Corticella-Mezzolara 2-1. Il Forlì crea, ma sbatte sul muro di Lodi e sul campo del Fanfulla finisce 0-0. Il Lentigione prima scherza con la Sammaurese e poi rischia grosso. Emiliani subito avanti con il rigore di Nanni. A stretto giro arriva anche il raddoppio dei padroni di casa con una bella azione tutta di prima finalizzata da Montipò. Ripresa, occasione Sammaurese con Campagna che calcia alto un rigore e poi pietra tombale sulla partita col bel calcio di Cortesi a fare 3-0. Il destro dal limite di Tamai vale la bandiera per la Sammaurese, e quando Gasperoni si gira per il 3-2 non c'è più tempo per il clamoroso aggancio e il Lentigione la porta a casa. La Pistoiese torna a Consonni, il tecnico toscano non è in panchina per squalifica, ma la squadra batte non senza fatica il fanalino di coda Certaldo. Decide un colpo di testa di Salto, Pistoiese-Cartaldo 1-0. Con un gol per tempo il San Giuliano City regola il Borgo San Donnino per 2-0. Milanesi avanti con una punizione di Salzano. Lo stesso completa nella ripresa la sua doppietta personale per il 2-0 definitivo. Il gol di Selleri regala al Progresso il successo sul campo del Sant'Angelo. Il Victor risorge e nel finale recupera 2 gol all'Aglianese. Toscani avanti con Lika che risolve un batti e ribatti in area sammarinese. In avvio di ripresa Bocalon di testa supera Pazzini. Sembra finita, ma il Victor c'è. Tosi da due passi segna il gol della speranza. E in pieno recupero D'Este regala ai suoi un punto che ormai sembrava perduto.

