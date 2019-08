Serie D: il 18 agosto in campo Forlì - Cattolica SM

Definiti gli abbinamenti del turno preliminare di Coppa Italia di serie D. Si gioca domenica 18 agosto. Il Forlì ospita il Cattolica SM, mentre il Mezzolara l'Alfonsine. Le altre romagnole scenderanno in campo dal primo turno previsto il 25 agosto. Le partite si giocano in gara unica con supplementari ed eventuali rigori in caso di parità.