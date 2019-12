Serie D: il Cattolica SM beffato al 92°

Cattolica Calcio San Marino - Vasto

Sarebbe stato il quarto risultato utile consecutivo per un Cattolica SM comunque in ripresa. Sarebbe perchè proprio quando sembrava fatta per un pareggio molto importante a Vasto, arriva invece la beffa atroce con il goal di Di Filippo nell'extra time subito dopo aver subito il pareggio. Si ferma quindi a 3 la serie utile per la squadra di Cascione.

Primo tempo con un buon ritmo ma senza reti: una parata per Aglietti ed una per il portiere della Vastese Bardini. Il tecnico della Vastese Amelia è costretto a togliere Vittorio Esposito per Palumb. È proprio il nuovo entrato a farsi vedere con una conclusione velenosa che termina a fil di palo. Il goal della Vastese arriva al 24° con Francesco Esposito che traduce in rete un pallone non pulito dalla difesa giallorossa che nell'occasione si fa sorprendere. Ravanelli di testa in tuffo sfiora il raddoppio. Si arriva così al 90° con Gasperoni che si inventa una traiettoria perfetta che va a toccare il palo e finire la sua corsa in rete. Gran goal e partita che torna in equilibrio. Su palla inattiva arriva la beffa al 92° con Di Filippo che di testa in tuffo piega Aglietti.

A Vasto, Vastese batte Cattolica SM 2-1