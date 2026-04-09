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Serie D, il Desenzano passa a Coriano su rigore

Finisce 1-0 per gli ospiti il recupero della 29^ giornata del girone D. Lombardi in vetta, Tropical sempre terzultimo

9 apr 2026

Un rigore contestato, assegnato sul finire del primo tempo, costa la sconfitta al Tropical Coriano nel recupero della 29^ giornata di Serie D, contro un Desenzano che però domina e concede una sola palla goal ai romagnoli. La gara si apre con i lombardi subito in attacco e una super parata di Pollini a salvare il risultato, poi c'è un primo calcio di rigore assegnato agli ospiti per una trattenuta in area: dal dischetto, Gagliano stringe troppo e mette fuori.

Il Desenzano però tiene il pallino del gioco e al 41' c'è un altro calcio di rigore, stavolta per un tocco di braccio di Anastasi. Il Tropical protesta, l'arbitro non cambia idea e Procaccio non sbaglia. L'1-0 rimarrà tale fino alla fine, nonostante l'insistenza degli ospiti, che tuttavia non porta ad altre occasioni. L'unica opportunità per il Coriano arriva alla mezzora, quando Moricoli mette un pallone a centro area su cui non arriva nessun giocatore in maglia rossa. Il Desenzano sale a 67 e va in vetta al girone D, il Tropical resta al limite inferiore della zona playout.




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