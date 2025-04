GIRONE D Serie D, il Forlì “ossigenato” strapazza un San Marino che ha il destino nelle proprie mani La squadra di Alessandro Miramari centra la 13esima vittoria consecutiva. Il San Marino se nell'ultima batte il Riccione è salvo

Diversi gli assenti tra i biancorossi in porta c'è il numero 1 della Nazionale sammarinese Edoardo Colombo. Nel San Marino va in panchina il talentuoso Arcopinto.

Pronti, via e ci sono subito proteste vibranti per il fallo di rossi su Passewe, il direttore di gara, lascia correre. Colombo sempre sicuro soprattutto in uscita, il portiere della Nazionale non ne ha sbagliata una. I ritmi non sono altissimi, per vedere il Forlì pericoloso occorre attendere la mezz'ora quando due volte Lombardi trova sempre la resistenza dell'Ucraino del San Marino Yakubiv. Di là ottima la combinazione Muro – Miglietta – Passewe, risolve tutto Colombo che nell'occasione viene letteralmente travolto e subisce fallo.

Minuto 39, il 23enne Elia Petrelli dimostra a tutti il motivo per il quale la Juventus puntò su di lui, il gol vale da solo il prezzo del biglietto. Nulla da fare per Branduani sul destro che va a morire sotto l'incrocio dei pali. 14esimo gol per l'ex Juventus e Genoa autentico trascinatore dei galletti in questa stagione straordinaria.

Ad inizio ripresa arriva il raddoppio con dialogo Petrelli – Lilli e diagonale vincente. Il gol dello 0-2 indirizza la partita. E nel finale arriva anche il terzo di Farinelli. Tr

oppo severo il risultato nei confronti di un San Marino che mantiene il destino nelle proprie mani. Basta una vittoria con lo United Riccione domenica prossima nell'ultima di regular season e i Titani manterranno la categoria senza passare dai play out. A Cattolica, Forlì batte san Marino 3-0.

