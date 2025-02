GIRONE D Serie D: il Forlì si prende la vetta della classifica Una prodezza di Petrelli permette ai galletti di portarsi a +2 sul Ravenna bloccato a Piacenza

Quarta vittoria consecutiva per il Forlì di Alessandro Miramari capace di superare il Cittadella Vis Modena con il gran gol di Petrelli. Forlì a +2 sul Ravenna bloccato sullo 0-0 dal Piacenza. In chiave promozione diretta ha praticamente mollato il Tau Altopascio, un punto nelle ultime tre e battuto in casa dalla Sammaurese. Di Kithambo e Ravaioli i gol che danno grande speranza di salvezza alla squadra di Stefano Protti. Continua a crescere la Pistoiese, la squadra di Alberto Villa comincia a credere di poter acciuffare anche il terzo posto. La vittoria nel derby toscano con il Prato è firmata da Simeri e Maloku. Pistoiese batte Prato 2-0.

Emozioni al Galli di Imola tra Imolese e Lentigione. Vantaggio per la squadra di Stefano Cassani con Alessandrini. Imolese che ribalta tutto con la doppietta di Raffini. Pastore riporta in equilibrio l'incontro. Quando il 2-2 sembrava ormai raggiunto, arriva la doccia fredda per il Lentigione con il definitivo sorpasso firmato da Mattiolo. Allo Stadio Galli di Imola, Imolese batte Lentigione 3-2. Blitz del Tuttocuoio sul campo del Sasso Marconi. I toscani la sbloccano con Franco Gabriel Veron e la chiudono con Chiti. A Bologna, Tuttocuoio batte Sasso Marconi 2-0.

Basta un gol di Finessi al Progresso per battere il San Marino Calcio. Terza vittoria consecutiva per la squadra di Davide Marchini. Nello scontro diretto Play Out lo Zenith Prato cade in casa con il Corticella. Rizzi per la vittoria di corto muso dei bolognesi. Vince lo United Riccione con il Fiorenzuola che resta ultimo della classe. D'Angelo porta avanti il Riccione, Bovegno a tempo scaduto mette il sigillo ai tre punti. Il gol di Cocuzza per il Fiorenzuola serve solo per le statistiche. United Riccione batte Fiorenzuola 2-1.

In classifica Forlì 57; Ravenna 55; Tau Altopascio 49; Pistoiese 45; Lentigione 42; Imolese 35; Tuttocuoio 34; Prato 32; Progresso 30; Cittadella Vis Modena e Sasso Marconi 28; Piacenza Corticella e Zenith Prato 26, San Marino Calcio 23, United Riccione 22; Sammaurese 19; Fiorenzuola 16.

