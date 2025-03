SERIE D Serie D, il Ravenna tiene il passo del Forlì Entrambe vincenti le prime due della classe, distanti 2 punti.

Si forma nella ripresa la 6ª vittoria in fila del Forlì: 2-0 al Progresso col rigore di Petrelli e con l'inserimento a sinistra di Lilli, che va via a Mele e imbuca per il tocco a porta aperta di Trombetta. La capolista mantiene così il +2 sul Ravenna, cui basta la rete di Di Renzo per l'1-0 sul San Marino.

Titani sempre nei playout e staccati dal Corticella – con Bovo, e la complicità di Puzzer, a valere l'1-0 sulla Sammaurese penultima – e dallo Zenith Prato, che batte 3-0 il Fiorenzuola ultimo: Cecchi la sblocca su punizione – con la dormita di Lauciello a ingannare Ghisleri – dopodiché Falteri ci mette rigore del raddoppio e scavetto a smarcare in area Longo, che incrocia per il girochiave. Corticella e Zenith ora dividono il bordo playout e mettono la freccia sul Sasso Marconi, battuto 3-1 dalla Pistoiese: arancio in allungo con Stickler, bel mancino e malo intervento di Celeste, e con la perfetta punizione di Maldonado; nel finale Geroni accorcia su rigore ma subito dopo arriva il sigillo, con Stickler che recupera e imbuca e Sparacello che ha piena libertà di aggiustarsela e insaccare.

Sempre in zona playout, lo United Riccione resta a +2 dalla retrocessione diretta, cedendo 3-0 al Lentigione: torre di Gobbo su azione d'angolo e tocco a rete da due passi di Lombardi, con la ripresa invece Cavacchioli ribadisce nel sacco dopo il salvataggio di Locanto su Babbi e poi serve in area Nanni, che elude Pollini e infila sul primo palo. Chi allontana la zona rossa è il Piacenza col 2-1 sul Tuttocuoio: la decidono Recino, mandato a dama dallo spunto di Ruiz Giraldo, e Zucchini, di testa su angolo di Palma. Di testa anche l'accorcio di Russo, su traversone di Renda.

Nelle altre partite, il Prato passa 1-0 in casa dell'Imolese, con Iuliano a recuperare e Cozzari a imbeccare il diagonale in angolino di Di Stefano, mentre il Tau Altopascio rallenta col 2-2 col Cittadella Vis Modena, che rimonta due volte: ad Andolfi, che tocca sottorete sulla schiacciata di Atzeni, replica Sala, anche lui da pochi centimetri sull'asse Formato-Manzotti; al volante di Bartelloni, incanalato al gol da una spizzata, seguono il rigore di Guidone bloccato da Cabella e, nel recupero, la definitiva X di Boccaccini, liberato all'inzuccata dal morbido servizio di Mora.

