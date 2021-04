RECUPERI Serie D: il Rimini cade in casa contro la Sammaurese Il Corticella ultimo in classifica supera il Mezzolara 4-2.

Un brutto Rimini perde in casa il derby romagnolo contro la Sammaurese. I biancorossi non cadevano al Romeo Neri dalla prima di ritorno. Si allunga la striscia di risultati positivi della Sammaurese. La squadra di Protti è in serie utile da nove partite. Nel girone di ritorno ha raccolto 4 vittorie e 2 pareggi, nelle sei partite giocate. Ora si aggiungono i tre punti contro il Rimini. Il vantaggio gli ospiti lo raggiungono dopo appena 3 minuti. Bonandi scappa via sulla destra e conquista un pallone che va a mettere al centro per Yassey che non può sbagliare. Ottimo avvio della Sammaurese, partenza da dimenticare per il Rimini. Al 13' ancora gli ospiti. Vesi di testa sfiora il raddoppio sulla punizione calciata dalla trequarti. Il Rimini si vede al 14' con un tiro dalla distanza di Pari che finisce sul fondo.

Al 26' occasione su punizione per il Rimini con Simoncelli, deviata in angolo da Vesi. Dieci minuti più tardi, sul lancio di Pari, Casolla davanti al portiere, che viene superato, poi il giocatore biancorosso si defila, la conclusione è respinta da Vesi. Nella ripresa parte meglio il Rimini che ci prova dopo 4 minuti con la conclusione di Vuthaj. Al 50' è lo stesso giocatore biancorosso a finire a terra, per il direttore di gara si può proseguire. Il rigore lo conquista la Sammaurese con Francesco Manuzzi, per il fallo di Pupeschi. Sul dischetto è lo stesso giocatore giallorosso a spiazzare Scotti firmando il 17' gol stagionale. Cinque minuti più tardi Casolla a porta vuota dopo aver saltato il portiere, ferma tutto l'arbitro per fuorigioco. Non succede più nulla. La Sammaurese vince 2-0 e aggancia il Rimini a quota 33 punti in classifica.

