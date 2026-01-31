GIRONE F Serie D: il San Marino deve ripartire I biancoazzurri chiamati a non fallire lo scontro diretto salvezza in casa con la Recanatese

All'andata fu l'unica vittoria del San Marino fuori casa. Proprio a Recanati con i gol di Babbi e Visconti, entrambi non fanno più parte della rosa, il Titani strapparono tre punti importantissimi per la classifica che anche in quel momento si faceva complicata. Un girone dopo siamo più o meno nella stessa situazione. Biancoazzurri e Giallorossi hanno gli stessi punti: 19 e occupano entrambe un posto play out. Non ci sono dubbi che quelli di domani siano punti che pesano enormemente in chiave salvezza.

Continua la lotta per la promozione: l'Ostiamare con un solo punto di vantaggio ospita l'Atletico Ascoli. Sfida tutt'altro che facile. Stesso coefficiente di difficoltà per il Teramo anche gli abruzzesi in casa contro una delle squadre più in forma del campionato come la Vigor Senigallia. Al Del Conero di Ancona arriva il Castelfidardo ultimo in classifica. Ma attenzione, perchè i bianco/verdi hanno un nuovo allenatore si tratta di Massimiliano Guiducci e nelle ultime due hanno fatto risultato con l'Aquila e Notaresco. Ancona ovviamente favorita se affronterà il Castelfidardo conle dovute attenzioni.

Le altre partite della 22esima tutte in campo alle 14.30: Fossombrone – Sora; L'Aquila – Chieti; Notaresco – Giulianova; Sammaurese – Maceratese e Termoli – Unipomezia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: