GIRONE D Serie D: il San Marino vede la salvezza diretta Nella prima giocata al Calbi di Cattolica, i biancoazzurri battono il Corticella e lo agganciano a quota 21. La salvezza diretta dista un solo punto

Terza vittoria nelle ultime quattro, seconda consecutiva. Il San Marino svolta e si rilancia, adesso la salvezza diretta è li ad un passo. Non si è mai capito quale fosse il vero obiettivo di questa società per il campionato in corso, tutto sommato, considerando le vicissitudine e la situazione in cui si è trovata la squadra prima di Cascione ora di Biagioni, salvare la categoria è diventato l'obiettivo prioritario.

Primo tempo dominato dai biancoazzurri in maglia rossa e dopo un paio di buoni tentativi il gol arriva grazie ad un'ottima combinazione. Biguzzi al servizio per Pericolini, radente nel cuore dell'area del Corticella dove arriva Davide Di Francesco che di piatto destro batte Mezzadri. Gol con la maglia del San Marino nel giorno del suo 24esimo compleanno. I primi 45 si chiudono con Passewe allo stacco di testa e palo pieno.

Completamente diversa la ripresa con i bolognesi a cercare il pareggio, intervento con i piedi di Lattisi sulla conclusione di Ercolani, sul proseguimento dell'azione sinistro di Embalò sull'esterno della rete. Arcopinto su punizione torna a stuzzicare Mezzadri. Poi è una sfida personale tra gli attaccanti del Corticella e Francesco Lattisi, classe 2006, a rispondere alla grande ad ogni chiamata. Il San Marino ha trovato l'erede di Pazzini.

Allo Stadio Calbi di Cattolica, San Marino batte Corticella 1-0 e domenica prossima altra grande chance nella sfida con il fanalino di coda Fiorenzuola.

