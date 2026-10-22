Serie D: il Tropical Coriano recrimina, la Solbiatese vince 2-1

Sconfitta amara per il Tropical Coriano, battuto 2-1 dalla Solbiatese nel recupero della sesta giornata del girone D di Serie D. Al “Chinetti”, sotto una pioggia incessante, i romagnoli escono senza punti e con diversi episodi arbitrali contestati.

La squadra di casa sblocca il risultato al 43’ del primo tempo: Scapinello disegna un cross dalla destra e Monteiro Barbosa, di testa, batte Pazzini. Il Tropical aveva già protestato al 21’ per un presunto tocco di mano in area sul cross di Mancini. Al 35’ Antezza cade dopo un contatto con Cosentino e chiede il rigore, ma l’arbitro lo ammonisce per simulazione. Nella ripresa la Solbiatese trova il raddoppio al 10’: Monteiro Barbosa serve Scapinello, che conclude l’azione e firma il 2-0. Il Coriano non si arrende e continua a spingere, reclamando un altro penalty al 3’ della ripresa per un contatto tra Cosentino e Cenci. Il gol che riapre la partita arriva all’89’, quando Marco Pasolini svetta di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nei sette minuti di recupero il Tropical cerca il pareggio, ma la Solbiatese resiste e porta a casa tre punti preziosi. Per i romagnoli resta il rammarico per gli episodi contestati e per una rimonta sfiorata nel finale. Il risultato premia i padroni di casa, mentre il Tropical Coriano è chiamato a ripartire dalla reazione mostrata nella seconda parte della gara. Allo stadio Chinetti di Sobiate Arno, Solbiatese batte Tropical Coriano 2-1.









