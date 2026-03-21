TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
11:47 Senhit incontra Boy George e annuncia “Sarà qualcosa di molto potente” 07:05 Referendum sulla giustizia, le ragioni del Sì e del No
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio

Serie D, la 28^: il San Marino ospita un Vigor Senigallia già salvo

Ventottesima giornata interessante anche per la parte alta di classifica, in attesa del recupero tra Teramo - Ostiamare che si disputerà mercoledì 25 marzo

di Lorenzo Giardi
21 mar 2026

Una con l'acqua alla gola, l'altra già salva ma con ancora la possibilità di potersi qualificare ai play off distanti 5 punti. Questa la presentazione di San Marino – Vigor Senigallia. Inutile dire che le motivazioni vere sono tutte dei biancoazzurri, i quali hanno urgenza e necessità di fare punti a tutti i costi, mentre gli ospiti vengono da 5 risultati utili consecutivi. Questa per la squadra di Biagioni può essere considerata la partita decisiva, il San Marino non vince dal 30 novembre scorso. Oltre 3 mesi senza il risultato pieno.

Nella parte alta di classifica in attesa del recupero di Teramo – Ostiamare che si disputerà mercoledi 25 marzo e si ripartirà dal secondo tempo sul risultato di 0-1 in favore dei laziali, la 28° è favorevole alla capolista Ancona che al Del Conero ospita il Sora. Derby abruzzese tra L'Aquila e Teramo, l'Ostiamare riceve l'Unipomezia. Le altre della 28° si giocano tutte alle 14.30 Atletico Ascoli – Maceratese; sfida salvezza Castelfidardo – Chieti; Notaresco – Sammaurese; Recanatese – Giulianova e Termoli – Fossombrone.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio