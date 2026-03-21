GIRONE F Serie D, la 28^: il San Marino ospita un Vigor Senigallia già salvo Ventottesima giornata interessante anche per la parte alta di classifica, in attesa del recupero tra Teramo - Ostiamare che si disputerà mercoledì 25 marzo

Una con l'acqua alla gola, l'altra già salva ma con ancora la possibilità di potersi qualificare ai play off distanti 5 punti. Questa la presentazione di San Marino – Vigor Senigallia. Inutile dire che le motivazioni vere sono tutte dei biancoazzurri, i quali hanno urgenza e necessità di fare punti a tutti i costi, mentre gli ospiti vengono da 5 risultati utili consecutivi. Questa per la squadra di Biagioni può essere considerata la partita decisiva, il San Marino non vince dal 30 novembre scorso. Oltre 3 mesi senza il risultato pieno.

Nella parte alta di classifica in attesa del recupero di Teramo – Ostiamare che si disputerà mercoledi 25 marzo e si ripartirà dal secondo tempo sul risultato di 0-1 in favore dei laziali, la 28° è favorevole alla capolista Ancona che al Del Conero ospita il Sora. Derby abruzzese tra L'Aquila e Teramo, l'Ostiamare riceve l'Unipomezia. Le altre della 28° si giocano tutte alle 14.30 Atletico Ascoli – Maceratese; sfida salvezza Castelfidardo – Chieti; Notaresco – Sammaurese; Recanatese – Giulianova e Termoli – Fossombrone.

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