Serie D: nel girone F, fuga del San Nicolò Notaresco + 10 sulla Recanatese

43 punti in 16 giornate vola verso la Serie C il San Nicolò Notaresco con uno schiacciante + 10 sulla Recanatese. Il goal che vale i 3 punti con la Sangiustese lo realizza Romano in spaccata su assist di Sansovini. Non tiene il passo la Recanatese che non va oltre al pareggio con il Vastogirardi in 10 sul risultato di 0-0. Titone porta in vantaggio i giallorossi. Ruggieri su punizione batte Santarelli per il pareggio dei padroni di casa. Espulso anche Pera. Ristabilita la parità numerica e Nodari di testa riporta avanti la Recanatese. In pieno recupero su palla inattiva Di Stasio firma il definitivo pareggio. Quarto successo consecutivo per il Matelica. 2-0 sull'Olimpia Agnonese. Barbetta è molto bravo a raccogliere un cross dalla destra e girare in porta di prima intenzione. Leonetti su rigore completa. Matelica batte Agnonese 2-0. Vittoria in rimonta e in trasferta per il Montegiorgio. Porto Sant'Elpidio avanti con Maio che approfitta di una leggerezza difensiva. Nella ripresa Njambe ristabilisce la parità. Mariani su rigore completa la rimonta. A Porto Sant Elpidio, Montegiorgio batte Porto Sant Elpidio 2-1. Il Tolentino batte il Chieti 2-0 nella ripresa. Capezzani di testa e marchigiani avanti. Di Domenico per il definitivo raddoppio. Pareggio tra Avezzano e Fiuggi. Botta e risposta ma fa tutto l'Avezzano, Quatrama per l'1-0, Magri per l'autogoal dell'1-1. 4 goal tra Pineto e Giulianova. Il gran destro di Camplone per il vantaggio Pineto. Molto bello anche il goal del pari giallorosso con Barlafante, al volo per l'1-1. Per gli abruzzesi ci vuole il nono sigillo stagionale di Tomassini. Nel finale Pier Paoli classe 2000 per definitivo 3-1. La Vastese piega con grande fatica il Cattolica San Marino. Franscesco Esposito in mischia per l'1-0. Al 90esimo gran goal di Gasperoni per quello che sembrava un pareggio giusto. Nell'extra time Di Filippo di testa su azione di calcio d'angolo per il definitivo 2-1.