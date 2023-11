SERIE D Serie D: nessun pareggio e 18 gol realizzati nella dodicesima giornata Cinque reti nella vittoria della capolista Ravenna sul Mezzolara

Al Benelli di Ravenna la capolista risolve tutto nel primo tempo, per poi fare allenamento nella ripresa. Marino trasforma un calcio di rigore in movimento per il vantaggio giallorosso. Reagisce il Mezzolara e la pareggia con Fogli di testa. Passano 120 secondi, la traversa salva Malagoli che non può nulla sul tap in di Rrapaj. Il tris arriva grazie alla grande giocata di Campagna sulla destra, sfera sulla testa di Tirelli e i giallorossi volano. Lo svarione clamoroso di Malagoli regala la doppietta a Tirelli e il poker al Ravenna. Al Benelli di Ravenna, Ravenna batte Mezzolara 4-1. Risponde il Victor San Marino che nonostante l'inferiorità numerica batte la Sammaurese con il colpo di testa del difensore brasiliano Tony De Queiroz. Al terzo posto in classifica c'è l'Imolese capace di andare a vincere per la quinta volta consecutiva in trasferta. L'acuto è di Rizzi a metà ripresa. Allo Stadio Comunale Dossenina di Lodi, Imolese batte Fanfulla 1-0. Sale il Carpi anche se ci vuole un rigore per battere l'Aglianese. Fallo di mano in area punito con la massima punizione. Saporetti realizza. A Carpi, Carpi batte Aglianese 1-0. Male il Forlì che cade con il Lentigione. Montipò in spaccata per il vantaggio della squadra di Berretti. Montipò in grande giornata firma anche il raddoppio dalla lunga distanza. A Sorbolo Mezzani Parma, Lentigione batte Forlì 2-0. Tre passi avanti anche per la Pistoiese sempre con il risultato all'inglese regola il San Donnino. Il greco Marios Chrysovergis sblocca il risultato. Nardella con un preziosismo firma il gol più bello della domenica. A Pistoia, Pistoiese batte San Donnino 2-0. Un'altra toscana vince in trasferta, si tratta del Prato che firma il blitz con Oliveiro. A Sangiuliano Milanese, Prato batte Sangiuliano City 1-0. Il san'Angelo Lodigiano travolge il Certaldo. Apre Gobbi, il centroavanti rossonero approfitta anche di una deviazione. Sempre lui per il suo ottavo centro in campionato e raddoppio Sant'Angelo. Definitivo tris di Grandinetti. Sant'Angelo Lodigiano batte Certaldo 3-0.

