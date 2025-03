Serie D: obbligatori tre calciatori under anche nella stagione 2025/2026

Il Dipartimento Interregionale ha stabilito che per la sola attività ufficiale della stagione sportiva 2025/2026 (Campionato Nazionale di Serie D e Coppa Italia Serie D), nelle singole gare, le Società hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno tre calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dal 1° gennaio 2005 in poi

- 1 nato dal 1° gennaio 2006 in poi

- 1 nato dal 1° gennaio 2007 in poi

Sempre il Dipartimento Interregionale ha decretato che nelle singole gare del Campionato Nazionale “Juniores – Under 19” possono partecipare tutti i calciatori nati dal 1° Gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. E’ consentito impiegare fino ad un massimo di 3 (tre) calciatori “fuori quota”, dei quali 2 (due) nati dal 1° Gennaio 2006 in poi ed 1 (uno) senza alcuna limitazione in relazione all’età massima.