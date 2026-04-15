SERIE D Serie D: Ostiamare e Ancona allungano, nel turno dei pareggi Sei segni X nella 31^ giornata del girone F. Il Termoli frena il Teramo, che scivola a -4 dalla vetta. In coda, quasi salva la Maceratese

Ostiamare e Ancona fanno copia – incolla nella 31^ giornata del girone F di Serie D e staccano il Teramo, fermato sullo 0-0 dal Termoli. La capolista e quella che ora è la sua più diretta inseguitrice vincono entrambe in rimonta per 2-1, soffrendo tantissimo. Infantino porta avanti il Notaresco nel primo tempo contro i laziali, che rispondono poco dopo l'ora di gioco con El Hadji, in mischia, ed effettuano il sorpasso proprio al 90', su rigore calciato da Spinosa, respinto dal portiere e ribadito in rete da Greco.

Copione identico a Fossombrone, dove la Forsempronese, che il prossimo anno potrebbe rilanciare la collaborazione con il marchio Bikkembergs, va in vantaggio con Kyeremateng. Tutti negli ultimi 10 minuti di gara i goal dell'Ancona, con Gerbaudo – che insacca una punizione da posizione impensabile – e Zini a pareggiare e ribaltare il punteggio tra 80' e 84'.

Rallenta l'Atletico Ascoli, al quarto posto, ma il 2-2 con la Vigor Senigallia è un pareggio indolore, perché anche l'Aquila è fermata a sorpresa sullo 0-0 dalla Sammaurese ultima in classifica e allora i punti di distacco restano quattro, mentre aumenta a sei lunghezze il vantaggio sul Notaresco, prima delle escluse dai playoff. Apre Forgione al 13' per i bianconeri, pareggia cinque minuti dopo Galluzzi. Altro botta e risposta nella ripresa, con Urso che replica al 90' a Minicucci.

Tanti pareggi anche a metà classifica, con due 0-0 che di fatto bloccano la graduatoria: Giulianova – Castelfidardo, altra sorpresa, e Chieti – Unipomezia. Ne approfitta allora la Maceratese per allontanarsi dalla zona playout, portandosi a +6: il 2-1 sulla Recanatese, pure qui in rimonta, è frutto dei goal di Ciabuschi e Nasic negli ultimi 20 minuti, che annullano il vantaggio di Scorza.

Chiude la schedina la sesta X di giornata, quella tra il San Marino e il Sora, con la grande occasione sprecata dai Titani, avanti addirittura per 2-0 all'81', grazie a una rete per tempo, di Melloni e Gasperoni. Gli abruzzesi si svegliano a gara quasi chiusa e accorciano con Fili. Poi, all'ultimo respiro, pareggiano con Bolo, infliggendo un duro colpo alle speranze di playout del San Marino.

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