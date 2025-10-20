Serie D: Ostiamare è un full che vale la fuga

8 su 8 e 24 punti punti, + 5 sull'Ancona. L'Ostiamare è un caterpillar che non lascia nulla agli avversari Fossombrone compreso: Vianni nel primo tempo, Felici e Piroli nella ripresa fissano il risultato. Il gol di Sane vale solo per le statistiche. Allo stadio Anco Marzio di Roma, Ostiamare batte Fossombrone 3-1.

Campionato più normale per l'Ancona, unica sconfitta proprio nello scontro diretto alla prima giornata con l'Ostiamare, Con L'Unipomezia pratica risolta nei primi 20 minuti con Kouko e Cericola. Al Del Conero di Ancona, Ancona batte Unipomezia 2-0.

Al terzo c'è il Teramo bloccato in casa dal Sora. Fall per il vantaggio Teramo. Poi il ritorno veemente del Sora che pareggia con Curatolo e sorpassa sempre con l'attaccante del 2004 Dennis Curatolo. Quando sembrava materializzarsi il blitz arriva il timbro di Botrini. Allo Stadio Gaetano Bonolis di Teramo, Teramo – Sora 2-2.

L'Aquila, si ma quanta fatica con il Giulianova decide il solito Banegas. L'Aquila Giulianova 1-0.

Chieti fermato a Termoli proprio al fotofinish. Il solito Dardan Vuthaj porta avanti il Chieti. Rosario Cancello per il pareggio a tempo scaduto. Termoli – Chieti 1-1.

Terza vittoria consecutiva per l'Atletico Ascoli che non si ferma più. Di, Coppola nel primo e Bucco nel secondo i gol per il risultato più inglese che c'è. Atletico Ascoli batte Recanatese 2-0.

Il Vigor Senigallia va a vincere in casa della Sammaurese a cui non è bastato il cambio di guida tecnica: Pino Lorenzo al posto di Antonino Asta. L'eterno Francesco Casolla ha illuso i rivieraschi. Pareggio di Alonzi per il Vigor. Definitivo sorpasso firmato Tonelli. Al Macrelli di San Mauro Mare Vigor Senigallia batte Sammaurese 2-1.

E chiudiamo con la prima vittoria del San Marino in casa. Per battere il fanalino di coda Castelfidardo basta il gol di Mattia Gasperoni. A Cattolica, San Marino batte Castelfidardo 1-0.







