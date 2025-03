GIRONE D Serie D: per il San Marino un buon pareggio a Piacenza Al gol di D'Agostino replica Arcopinto

Secondo pareggio consecutivo per il San Marino calcio che, a 5 giornate dal termine della regular season, continua a lottare per provare a salvarsi senza l'appendice play out. Distanza tra il San Marino e la salvezza diretta, 4 punti. A Piacenza, la squadra di Biagioni va sotto in apertura con il gol dei padroni di casa realizzato da D'Agostino, ma appena due minuti dopo arriva quello di Arcopinto per il pareggio dei Titani. Ottenuto il pari i biancoazzurri hanno contenuto il ritorno di quelli di Rossini anche grazie alle ottime parate di Branduani. Dando un'occhiata al calendario, le ultime cinque di campionato riservano due scontri diretti entrambi in trasferta con Sammaurese e United Riccione. Le altre tre partite vanno lette a seconda del momento. Domenica, ad esempio arriva a Cattolica una Pistoiese che vuole assolutamente blindare il terzo posto. Infine due derby con squadre che potrebbero già aver ottenuto i rispettivi obiettivo come Imolese e Forlì. Per provare a salvarsi senza passare dai play out i Titani dovrebbero anche recuperare i tanti infortunati come ad esempio i due Nazionali Filippo Fabbri, problema al ginocchio destro ne avrà almeno per altri 15 giorni, più difficile il recupero di Alessandro Tosi per l'infortunio alla spalla rimediato al San Marino Stadium contro la Romania.

