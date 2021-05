SERIE D Serie D: Prato ok, pari tra Progresso e Sammaurese

Serie D: Prato ok, pari tra Progresso e Sammaurese.

Giornata di recuperi in Serie D. Nel Girone D pareggio pirotecnico tra Progresso e Sammaurese con i padroni di casa che realizzano il definitivo 3-3 addirittura in 9 contro 11. Nell'altra sfida il Prato supera 2-0 la Correggese grazie alla doppietta di Napoli e consolida la propria posizione in zona play-off.

