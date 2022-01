Serie D: Rimini sconfitto al 93' dal Ghiviborgo

Giornata di recuperi nel campionato di serie D. Per la 15' giornata, il Rimini perde 2-1 sul campo del Ghiviborgo, mentre l'Aglianese supera 3-2 il Carpi per la 15' giornata. Per il Rimini la sconfitta arriva al 93', rete di Bachini. I biancorossi sotto 1-0 dopo i primi 45 minuti, erano riusciti a pareggiare al 90' Pietrangeli, poi la beffa nel recupero. In classifica il Rimini mantiene tre punti di vantaggio sul Lentigione che deve recuperare una partita. Domenica prossima nell'ultima del girone di andata sfida al vertice tra Lentigione e Rimini.