Nel turno infrasettimanale di serie D, prosegue la cavalcata del Tau, capolista del girone D, che conquista la settima vittoria consecutiva superando per 2 a 0 il Fiorenzuola. Sconfitta interna per il San Marino battuto per 3 a 0 dal Prato. Finisce in parità 1 a 1 il derby tra United Riccione e Ravenna. Cade ancora la Sammaurese sconfitta 4 a 1 dalla Pistoiese.