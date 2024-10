TURNO INFRASETTIMANALE Serie D: settima vittoria di fila per il Tau, cade in casa il San Marino

Nel turno infrasettimanale di serie D, prosegue la cavalcata del Tau, capolista del girone D, che conquista la settima vittoria consecutiva superando per 2 a 0 il Fiorenzuola. Sconfitta interna per il San Marino battuto per 3 a 0 dal Prato. Finisce in parità 1 a 1 il derby tra United Riccione e Ravenna. Cade ancora la Sammaurese sconfitta 4 a 1 dalla Pistoiese.

