SERIE D GIRONE D Serie D: si accorcia il gap in classifica. Adesso il Tau è più vicino Colpo del Lentigione che va a vincere in casa del Tau Altopascio. Ne approfittano Forlì e Ravenna

Il Lentigione tira il freno al Tau Altopascio che dopo 8 vittorie e un pareggio subisce la prima sconfitta stagionale. Enrico Sabba tiro-cross che inganna il portiere e la squadra di Stefano Cassani passa in vantaggio. Il raddoppio è di Pastore. Il gol di Motti vale solo per le statistiche. Allo stadio Comunale di Altopascio. Lentigione batte Tau 2-1.

Ne approfitta il Forlì per accorciare e portasi a – 4. Rossi di testa su palla in attiva porta in vantaggio i galletti. Con il portiere del Prato a provare di sfruttare l'ultimo angolo, parte il fulmineo contropiede del Forlì con Campagna che chiude a porta vuota. Forlì batte Prato 2-0.

Il Ravenna fa tre su tre con il nuovo tecnico Marchionni. I giallorossi si divorano lo Zenith Prato. Doppietta per Manuzzi. Poi Lo Bosco chiude i giochi già nel primo tempo. Nella ripresa c'è il timbro del georgiano Lordkipanidze per il poker e quella di Rrapaj per la manita finale. A Prato, Ravenna batte Zenith Prato 5-0.

Pareggio tra Imolese e Pistoiese. Gran gol di Manes. Missile sotto l'incrocio dei pali. Pistoiese che recupera con il gol di Hamza Larhib. Al Galli di Imola, Imolese – Pistoiese 1-1.

Il Fiorenzuola va a vincere a Modena con il Cittadella Vis grazie ad un gol di Olger Merkaj. Sale in cattedra il 18enne del Corticella Giovanni Brighi. Nato il 20 luglio 2006 con la sua doppietta permette alla sua squadra di superare il progresso. Corticella batte Progresso 2-0.

Stesso risultato anche tra United Riccione e Tuttocuoio con i toscani che trovano il vantaggio su rigore con Acosty. Il raddoppio nella ripresa ad opera di Massaro. A Cattolica, Tuttocuoio batte Riccione 2-0.

Quinta sconfitta consecutiva per il San Marino che cade in casa con il Sasso Marconi, decide la sfida il gol dell'ex Deme. Ad Acquaviva, Sasso Marconi batte San Marino 1-0. Termina 0-0 Piacenza – Sammaurese.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: