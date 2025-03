Serie D: si completa il 28° turno con San Marino – Tuttocuoio

Il San Marino Calcio ha approfittato dello slot di marzo della Nazionale con i due impegni internazionali per riposarsi qualche giorno in più e preparare al meglio la sfida con il Tuttocuoio rinviata domenica e in programma questo pomeriggio a Cattolica con inizio alle 14.30. Inutile ribadire che si tratta di una partita nettamente più importante per i biancoazzurri immischiati nella lotta per i play out e ancora non al sicuro nemmeno del penultimo posto, in questo momento occupato dallo United Riccione con 22 punti, e che significa retrocessione in Eccellenza. Il Tuttocuoio, è in quella posizione di classifica così detta limbo, servono ancora almeno 4-5 punti ai toscani, per arrivare ai quei 41-42 che garantiscono la permanenza in categoria.

Un campionato che, quando mancano 6 giornate al termine, deve esprimere ancora tutti i suoi giudizi. Completando il discorso relativo alla bassa classifica, sono imminenti i punti di penalizzazione per lo Zenith Prato, si parla di un -9 che porterebbe i toscani al penultimo posto in classifica. Penalizzazione che arriverebbe alla società per il tesseramento irregolare del giocatore Samuele Tempestini. Nella parte alta della graduatoria il Forlì, quando mancano 6 giornate al termine della Regular Season ha messo un + 5 tra se e il Ravenna grazie allo scontro diretto di domenica vinto dai galletti per 3-2 sul Ravenna. Inutile ribadire che si tratta di un grandissimo passo avanti dei biancorossi verso la C, ma è chiaro che in casa Forlì cercano di tenere alta la concentrazione perchè ancora il disegno deve essere completato. A Ravenna, nessuno abbasserà la guardia nonostante il contraccolpo psicologico dovuto alla sconfitta che ha fatto scivolare i giallorossi 5 gradini sotto. Domenica il Ravenna ospita il Corticella e il Forlì è atteso a Bologna dal Sasso Marconi.