Serie D: si recupera Rimini - Sammaurese

Dopo il rinvio di gennaio e il rinvio del recupero del recupero, domani si gioca Rimini - Sammaurese. Il derby di serie D era in programma la prima volta il 17 gennaio per la 12' giornata di andata. Per i biancorossi è la prima di quattro gare ancora da recuperare, la Sammaurese è a quota due. Una sfida interessante che mette di fronte due squadre in ottima forma. La squadra di Mastronicola, uno dei tanti ex di giornata, è reduce da tre vittorie e un pareggio. Ultimo ko con il Real Forte Querceta alla prima di ritorno.

[Banner_Google_ADS]

Dall'altra parte la formazione di Stefano Protti che non perde dal 3 febbraio, caso vuole che anche la Sammaurese abbia perso l'ultima partita proprio contro il Real Forte, per poi infilare una serie di otto risultati utili di fila. Tra i biancorossi non ci sarà Gomis per i postumi di un problema muscolare. Recuperato Valeriani, le scelte di Mastronicola non saranno obbligate. In classifica le due romagnole sono divise da appena tre punti con la squadra di Protti a inseguire, che potrà contare su Francesco Manuzzi, attaccante da 16 gol segnati e sul classe 2003 Mannah Chiwisa. Una partita da tripla visto il buon momento dei due club, che per il Rimini deve passare per i tre punti se vuole tentare ancora un incredibile rimonta. Tra i recuperi di giornata anche Corticella – Mezzolara per la parte basa della classifica. Proprio il Corticella sarà l'avversario dei biancorossi domenica in trasferta.



I più letti della settimana: