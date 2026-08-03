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Serie D: slitta a giovedì la composizione dei gironi 2026/2027

Il Consiglio Direttivo della LND affronterà nei prossimi giorni l'argomento

di Elia Gorini
3 ago 2026
Serie D: slitta a giovedì la composizione dei gironi 2026/2027

Il Consiglio Direttivo della LND, riunitosi a Roma, ha preso in esame la relazione della Co.Vi.So.D. in ordine alle domande di ammissione al campionato di Serie C femminile e ai campionati nazionali della Divisione Calcio a 5 per la stagione sportiva 2026/2027. I lavori del Consiglio riprenderanno il 5 agosto per le ammissioni al campionato di Serie D. In ragione di ciò, i gironi della D saranno ufficializzati giovedì 6 agosto alle ore 13 (in diretta sulla pagina Instagram della Lega Dilettanti) anziché il 5 agosto come precedentemente comunicato.




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