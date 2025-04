Serie D: sono 27 i gol della 29^ giornata, crolla il fattore campo

Con quella di Bologna sul Sasso Marconi il Forlì conquista la nona vittoria consecutiva ed è record. Momento magico anche per Trombetta che apre la scatola dopo soli 3 minuti. La squadra di Miramari è devastante, e raddoppia con Gaiola su palla inattiva. Qui si allenta la morsa dei galletti ed esce alla distanza il Sasso Marconi che accorcia con Montinaro di testa sempre su calcio d'angolo. Nel finale calcio di rigore trasformato con il sinistro da Macrì. A Bologna, Forlì batte Sasso Marconi 3-1, Forlì che mantiene il + 5 sul Ravenna a cinque giornate dalla fine. Per i giallorossi tanti brividi ma poi ci sarà il lieto fine. Tosto il Corticella, trova il vantaggio in apertura con Manara. La gioia dura solo 8 minuti, Di Renzo pareggia per la squadra di Marchionni.I giallorossi operano il sorpasso con Esposito in apertura di ripresa. Sembrava fatta, ma i bolognesi trovano il nuovo pareggio con Alboni. Per tenere accesa la lotta per la C, il Ravenna non può inciampare, Manuzzi di testa su azione d'angolo fa esplodere il Benelli. Nel finale un sontuoso Di Renzo per il raffinato 4-2. Il classe 90 si porta a casa il pallone quando trova anche la tripletta personale. Allo stadio Benelli di Ravenna, Ravenna batte Corticella 5-2. Grande fatica per la Pistoiese per battere lo United Riccione, Il gol di Bssanisi tiene gli orange al terzo posto in classifica. Riparte il Tau Altopascio che si aggiudica il derby toscano con il Prato. Una doppietta di Motti il primo su rigore, per i tre punti degli ex capo classifica. Pareggio in rimonta per il Lentigione che in casa va sotto con il Cittadella Vis Modena per effetto dei gol realizzati da Osuji e Forti. Succede tutto nel primo tempo quando la squadra di Stefano Cassani, la recupera con Nanni e Alessandrini. Lentigione – Cittadella Vis Modena 2-2. La prima squadra fuori dalla lotta play off è l'Imolese capace di andare a vincere a San Mauro. Agbugui per il vantaggio della squadra di Gianni D'Amore. Il pareggio della sammaurese con Merlonghi. Di Manes il gol da tre punti per i rossoblu. A Macrelli di San Mauro, Imolese batte Sammaurese 2-1. Altra vittoria esterna è quella dello Zenith Prato, che va a vincere in casa del Tuttucuoio, il gol che decide il secondo derby toscano di giornata, è di Longo. Botta e risposta tra Piacenza e San Marino. Padroni di casa avanti con D'Agostino, risposta dopo soli due minuti di Arcopinto.

In classifica guida il Forlì con 72 punti, Ravenna 67; Pistoiese 58; Tau Altopascio 57; Lentigione 52; Imolese 42; Cittadella Vis Modena Prato e Tuttocuoio 38; Piacenza 34 e Progresso 34; Sasso Marconi, Zenith Prato e Corticella 32; San Marino 28; Sammaurese 24; United Riccione 22, chiude il Fiorenzuola con 19