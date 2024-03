SERIE D GIRONE D Serie D, sono solo 14 i gol. Spiccano le vittorie di Carpi e Forlì Due le vittorie in trasferta sono quelle di Fanfulla e Sant'Angelo entrambe per 1-0

Ravenna getta alle ortiche la possibilità di proseguire sola in testa: al gol di Tirelli con i giallorossi in superiorità numerica, risponde Haruna per il Victor. Ravenna – Victor San Marino 1-1 Il Forlì aggancia i giallorossi in testa alla classifica. Da un errore della difesa del Prato, nasce il gol di Merlonghi. Diagonale del centroavanti e Forlì in vantaggio. Il raddoppio, a stretto giro, è un gol capolavoro dell'ex Rimini Greselin. Il centrocampista lascia sul posto l'avversario poi scarica con il destro sul secondo palo. Gol pazzesco. I toscani accorciano con Angeli, bravo a sfruttare un'uscita a vuoto di Pezzolato che nell'occasione si fa anche male e deve lasciare il posto a De Gori. A chiudere l'incontro pensa ancora Simone Greselin. Allo Stadio Morgagni di Forlì, Forlì batte Prato 3-1.

Nel Carpi funziona sempre la linea diretta Saporetti – Cortesi, il primo mette dentro una palla solo da spingere di testa in porta dal secondo e il Carpi la sblocca. Su azione d'angolo va a referto anche Saporetti. Lo Giudice realizza per il Corticella ma è un gol che vale solo per le statistiche. A Carpi, Carpi – Corticella 2-1. Il gol di Odalo in apertura permette al Fanfulla di andare a vincere sul campo della Sammaurese. Altro blitz in trasferta è quello del Sant'Angelo Lodigiano a Bologna con il Mezzolara. Autogol decisivo di Nicola Vecchio. Capozzi in mischia risolve per l'Imolese. Al Galli, Imolese batte San Giuliano City 1-0.

Finiscono in parità Progresso – Pistoiese 1-1, vantaggio degli orange con Sainte, pareggio con un grandissimo gol di Corzani. 0-0 tra Aglianese – Lentigione e Certaldo – Borgo San Donnino.

