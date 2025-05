Serie D spalmata in “sette giorni”

Non si giocheranno dunque domenica 4 ma domenica 11 maggio: United Riccione - San Marino, Corticella - Sasso Marconi, Lentigione - Sammaurese e Zenith Prato-Piacenza. Alla base della decisione il ricorso dello Zenith Prato per i 15 punti di penalizzazione ricevuti per il tesseramento irregolare del giocatore Samuele Tempestini. Sulla questione la Corte d'Appello Federale sarà chiamata a decidere nella giornata di martedì 6 maggio, quindi di fatto a campionato terminato, per questo motivo il Dipartimento Interregionale ha disposto il rinvio delle gare per garantire la contemporaneità delle partite con diretto interesse di classifica all'11 maggio. Ricapitolando l'ultima di regular season si gioca in sette giorni, spaccata in due tronconi: domenica 4 maggio, cinque partite: Cittadella Vis Modena – Tuttocuoio, Fiorenzuola – Prato, Forlì – Imolese, Progresso – Ravenna, Tau Altopascio – Pistoiese. Domenica 11 le partite già menzionate. Per quanto riguarda la classifica l'unica sfida che riveste un leggero interesse è il derby toscano Tau – Pistoiese solo per questione di posizioni play off. Con una vittoria e con un pareggio gli arancioni di Alberto Villa resterebbero quarti con una sconfitta verrebbero scavalcati dai cugini dell'Altopascio. Martedi 6 conosceremo il destino dello Zenith che ovviamente chiede al secondo grado una riduzione della pena. Se così fosse verrebbe nuovamente riscritta la classifica e domenica 11 le quattro gare da giocare assumerebbero altro significato. Ricordiamo che in caso il secondo grado confermasse il -15, lo Zenith potrebbe ricorrere al Coni (terzo grado) ma questo non andrebbe ad influire in alcun modo sulla classifica della stagione 2024/2025. In caso di vittoria i toscani (ma siamo nel campo delle ipotesi) potrebbero a quel punto essere riammessi in sovrannumero in Serie D (sempre in caso di retrocessione quest’anno) per la stagione 2025/2026.