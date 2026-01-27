Serie D: Teramo e Ancona accorciano sull'Ostiamare

La capolista Ostiamare torna a frenare e lo fa in modo beffardo: avanti con Cardella, che tocca da due passi su cross di Vianni, incassa l'1-1 della Vigor Senigallia al 95°, quando Tomba, entrato da 3', coordina la girata su un pallone impennato in area.

Ostiamare che ora ha un solo punto di vantaggio su Ancona – 2-0 al San Marino, con doppietta di Zini - e Teramo, passato 3-0 a Chieti. Njambè la sblocca di testa su angolo di Pietrantonio, il resto nella ripresa: Salustri per il traversone di Pavone e volante a porta aperta di Sereni, poi ancora Pietrantonio, stavolta su punizione, pennella per l'inzuccata in angolo di Alessandretti.

Sale a -7 dalla vetta L'Aquila col 2-0 alla Recanatese: Sparacello la risolve con una doppietta, prima con un destro al volo baciato dal palo su sponda di Di Renzo e poi colpendo a porta sguarnita, su un pallone strappato da Tourè al portiere Mezzelani; sono 13 gol in campionato per la punta, ora capocannoniere insieme al compagno Di Renzo.

Recanatese che, al pari del San Marino, è staccata dal Termoli che con l'Atletico Ascoli la sblocca col rigore di Maio ed è ripreso sull'1-1 dalla stoccata di Colabella, servito da Romano. I molisani ora sono i meglio piazzati dei playout e restano a -2 dall'Unipomezia, che a sua volta fa 1-1 con la Sammaurese. Spettacolari entrambi i gol: semirovesciata da appena dentro l'area di Carlini per il vantaggio romagnolo, girata volante all'altezza del dischetto di Lancioni per il pari di casa.

Sammaurese sempre penultima ma a -2 dal Chieti e dalla zona playout, dalla quale si allontana il Sora col 2-1 sul campo della Maceratese: Trotta ispira i decisivi affondi a rete di Pecchia e Stampete, di Osorio, fiondatosi sulla respinta di Gagliardini, l'inutile accorcio.

Allontana i pericoli anche il Giulianova col 3-0 al Fossombrone: Chiarella fa da sponda per il destro di Misuraca e Misuraca imbuca per Chiarella che arpiona, si gira e raddoppia, infine Morri la chiude con una botta al volo sugli sviluppi dell'angolo di Esposito. Sul fondo, colpo del fanalino di coda Castelfidardo col 2-0 sul Notaresco, steso dall'autorete di Di Cairano, sul traversone di Valentino, e dal rigore di Gallo.

Nel Girone D, l'Imolese resta nei playout ma muove la classifica con lo 0-0 con la Pro Palazzolo, mentre il Tropical Coriano, penultimo e in retrocessione diretta, cede 2-0 alla capolista Lentigione che colpisce due volte dal limite: Nappo la sblocca con un destro in angolo basso su servizio di Masini e poi, su punizione, scodella per il controllo e mancino a rete di Penta.

