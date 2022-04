Serie D, turno pre pasquale: Rimini al Neri, Ravenna a Trezzo sull'Adda

6 gare al termine del campionato per un Rimini che ha un nettissimo vantaggio + 5 sul Ravenna da mantenere in questo turno pre – pasquale di domani. Il Rimini ospita l'Alcione Milano dodicesima in classifica con 40 punti, squadra data in grande forma dopo le vittorie con Aglianese per 3-1 e Carpi addirittura subissato da con un perentorio e larghissimo 6-1. Solito discorso, a prescindere non si può mai sottovalutare nessuno, ancora meno una formazione che presenta questa carta da visita. Il Ravenna viaggia verso Trezzo sull'Adda, l'avversario ha estrema necessità di punti per togliersi dalla zona calda. Con la Tritium è una partita alla portata della squadra di Dossena per cercare di continuare a stare attaccata il più possibile ai biancorossi di Gaburro. Le altre partite della 33° Atletico Carpi – Aglianese; Forlì – Sammaurese; Bagnolese – San Donnino; Ghivizzano – Fanfulla; Prato – Progresso; Sasso Marconi – Real Forte Querceta, Seravezza – Correggese; e Lentigione – Mezzolara.

Nel servizio Andrea Dossena allenatore Ravenna