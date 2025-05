Serie D tutti i verdetti e la composizione di Play Off e Play Out

La 34esima ed ultima giornata di Serie D ha sciolto gli ultimi verdetti soprattutto per quanto riguarda la lotta per la salvezza. Con la vittoria netta del San Marino sul Riccione i Titani di Biagioni restano in categoria e condannano lo Zenith Prato alla retrocessione diretta in compagnia dello United stesso e del Fiorenzuola. Con tre squadre già in Eccellenza c'è solo da sciogliere l'ultimo nodo, ossia chi tra Corticella quattordicesimo e Sammaurese quindicesima scenderà in Eccellenza. Si gioca in gara secca domenica 18 maggio sul campo del Corticella meglio piazzato. In caso di parità al termine dei 90 regolamentari si procede con i tempi supplementari, e in caso di ulteriore parità sarà il Corticella a restare in D. In sostanza per sovvertire classifica e pronostico la Sammaurese deve vincere a Bologna. Possono già pensare alla prossima stagione, San Marino, Sasso Marconi, Progresso, Tuttocuoio, Prato, Piacenza, Cittadella Vis Modena e Imolese ed ovviamente il Forlì che ha appena confermato Alessandro Miramari anche per il ritorno dei galletti tra i prof dopo ben otto anni. Stesso regolamento anche per i play off di Serie D: domenica 18 maggio gara secca in casa della meglio piazzata e dunque gli accoppiamenti sono: Lentigione – Tau Altopascio e Ravenna – Pistoiese In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari; persistendo la parità accederà alla fase successiva, la società meglio classificata al termine del campionato. Le due vincenti si affronteranno nella finale play off del proprio girone.