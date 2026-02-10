GIRONE F Serie D: una coppia in testa. Teramo e Ancona Sono stati segnati 20 gol nel 23° turno del campionato di Serie D Girone F. Ben tre le sfide che si sono chiuse senza reti

Il Teramo va a vincere sul difficilissimo campo di Macerata e consolida la prima posizione in coabitazione con l'Ancona. Il gol che permette al Teramo di battere la Maceratese e di Njambe a pochi minuti dalla fine. A Macerata, Teramo batte Maceratese 1-0. Regge l'urto l'Ancona capace di strapazzare la Recanatese, mettendo al sicuro il risultato già nei primi 45 minuti grazie alla doppietta di Pecci, intermezzata dalla rete di Caricola. Pierfederici realizza il gol della speranza, rimette tutte le cose apposto il rigore di Kouko. Pesaresi accorcia ma il suo è un gol che vale solo per le statistiche. A Recanati, Ancona batte Recanatese 4-2.

Terzo pareggio consecutivo per l'Ostiamare che non va oltre allo 0-0 sul campo del Sora. Ormai lontana dalla lotta per la promozione l'Aquila travolta dall'Unipomezia. Buchel porta in vantaggio i padroni di casa, il solito Di Renzo per il pareggio abruzzese. Nella ripresa D'Alessandris e de santis fissano il risultato. Unipomezia batte L'Aquila 3-1. L'ultimo posto valido per i play off è occupato dall'Atletico Ascoli. Tutto troppo facile con San Marino troppo morbido. Di, Didio, Minicucci su rigore e Maio nel finale i gol che permettono ai marchigiani di dilagare. Atletico Ascoli batte San Marino 3-0.

Ci ha provato la Sammaurese ad ad andare a strappare punti a Giulianova, obiettivo che sembrava non essere così irraggiungibile quando Carlini sblocca la partita. Ma è un gol che all'effetto di svegliare i giallorossi che pareggiano con Misuraca, sorpassano con Scarsella e triplicano con Vesprini. Serve a poco il gol di Merlonghi. A Giulianova, Giulianova batte Sammaurese 3-2. Nella zona bassa della classifica il Termoli strappa tre punti importantissimi con il Castelfidardo. Romano e Avolio fanno prendere ai tre punti la strada di Termoli. Per i padroni di casa accorcia, ma non basta, il gol di Luca Ascoli. Terminano 0-0 anche Chieti – Notaresco e Vigor Senigallia - Fossombrone.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: