Serie D: vincono tutte le romagnole.

Il turno infrasettimanale sorride alle squadre romagnole di serie D. Il Ravenna sbanca il campo della capolista Giana Erminio imponendosi per 2 a 0. Vince anche il Forlì che supera per 2 a 1 la Bagnolese e si porta a 6 punti dalla capolista. Prosegue l'ottimo momento dello United Riccione che batte 2 a 0 il Corticella con i gol di De Silvestro e D'Antoni. Successo esterno per la Sammaurese, 3 a 1 a Mezzolara.

