Serie: l'Arezzo in rimonta elimina il Gubbio

E pensare che il Gubbio aveva aperto con quei gol che solitamente danno certezze ed entusiasmo. Tutto nasce da una verticalizzazione, Spina raccoglie se la porta sul sinistro e mette in mezzo, Corsinelli legge tutto alla perfezione e di testa la va a mettere sotto l'incrocio dei pali. Bellezza pura. Le partite vivono di momenti e il Gubbio per questione di millimetri non trova lo 0-2 con lo scatenato Spina: palo pieno. E come sempre nel calcio si materializza la legge gol sbagliato gol subito: Ravasio gira in porta e il suo diagonale bacio il palo e si infila. E il gol del pareggio per l'Arezzo, il centroavanti capitalizza il servizio dalla destra di Renzi.

Toscani vicinissimi al raddoppio ancora con Ravasio, l'Arezzo poteva ribaltarla già nel primo tempo, ma l'obiettivo verrà centrato di li a poco. Sempre il 26enne Mario Ravasio riceve e scarica un destro pazzesco sotto l'incrocio dei pali. Partita molto bella e con gol di grande prestigio e bellezza.

L'Arezzo ribalta il Gubbio. Adesso servirebbe un miracolo alla squadra di Gaetano Fontana che invece va a complicarsi la vita quando Signorini con troppa irruenza ferma lo scatenato Tavernelli, e l'arbitro senza esitazioni estrae il rosso diretto. Speranze definitivamente tramontate per gli umbri quando Rocchi commette fallo su Pattarello, dopo consulto var rigore confermato. E' lo stesso Pattarello che firma il tris e l'eliminazione del Gubbio dai play off. Allo Stadio Città di Arezzo, Arezzo batte Gubbio 3-1.