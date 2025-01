SERIE C Sestri e Legnago pareggiano nello sconto salvezza In Liguria finisce 1-1. Nel finale espulso Parravicini

Nella 24a giornata di Serie C, lo scontro salvezza tra Sestri Levante e Legnago Salus finisce 1-1. Un pareggio che delude entrambe e non serve a nessuno per risalire dai bassifondi del girone B.

Ci provano subito gli ospiti, andando al tiro già dopo 42 secondi. I padroni di casa rispondono entrando in area tre volte. L'occasione migliore arriva al 17' con un cross da sinistra di Durmush su cui arriva a rimorchio Clemenza, calciando però alto.

La replica del Legnago è immediata. Dopo una mischia in area la palla arriva a Zanetti, il tiro del numero 11 sembra indirizzato in rete, ma sulla linea si materializza Pane, che spazza. Nel resto del primo tempo succede poco e allora si arriva a inizio ripresa, dove la partita si decide nel giro di 4 minuti.

Dopo 40 secondi passa il Sestri Levante: cross basso dalla destra di Podda, Ampollini prova a spazzare ma colpisce male e batte involontariamente il proprio portiere. Ancora una volta, però, il Legnago risponde subito. Al 49' i veneti si appoggiano a Svidercoschi in area, Podda lo anticipa ma finisce per servire Ricci, che calcia di potenza. Il tiro deviato s'impenna, mettendo fuori causa Guadagno, ed è 1-1.

Subito il pareggio, il Sestri si getta all'attacco e al 65' sfiora il nuovo vantaggio. Corner di Clemenza dalla destra, Parravicini stacca e colpisce di testa, palla a centimetri dal palo. All'83' i padroni di casa troverebbero anche il 2-1, con un inserimento di Clemenza su tiro-cross di Durmush dalla sinistra, ma il numero 10 è in fuorigioco, rete immediatamente annullata.

Nel finale, c'è anche l'espulsione di Parravicini, che sgomita in area con Ruggeri e gli rifila una bracciata. L'arbitro vede tutto e il cartellino rosso è inevitabile. Finisce così, senza ulteriori occasioni: il Sestri resta 18° ed è ora a -5 dalla Lucchese, Legnago ancora ultimo e sempre più lontano dalla zona salvezza.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: