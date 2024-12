SERIE C Sestri Levante boccata d'ossigeno. Per il Gubbio è crisi Il Sestri Levanti batte il Gubbio 2-1 e si porta a + 3 dall'ultima posizione. Il Gubbio sta scivolando in zona play out

Tre punti d'oro per il Sestri Levante contro un Gubbio in grave crisi di risultati. I liguri fanno la partita, e vanno vicini al vantaggio con Durmush. Sinistro potente respinto in corner da Venturi. Dal corner che ne consegue Nunziatini di testa e la sfera finisce alta. Sfonda ancora a sinistra il Sestri Levante sempre con Mert Durmush, il bulgaro classe 2005 va ancora alla conclusione sempre con il sinistro, Venturi controlla in due tempi.

Il Gubbio non risponde anzi continua ad incassare, palo clamoroso di Clemenza, la palla rimbalza su Venturi, termina sui piedi di Parravicini che da due passi non riesce a ribadire in rete. Gli umbri in maglia bianca si svegliano nella ripresa: Signorini dalla lunga, Anacoura in angolo. Dal corner che se consegue, arriva in area uno spiovente non letto adeguatamente dalla difesa del Sestri, e Rocchi batte Anacoura.

Gubbio improvvisamente in vantaggio che dura un amen. Passano 120 secondi e Tozzuolo atterra in area l'imprendibile Durmush, calcio di rigore e rosso per il numero 4 di Fontana, gira la partita. Clemenza non sbaglia, spiazzato Venturi. Il raddoppio con un colpo di testa preciso di Paravvicini bravo a correggere in porta il cross preciso di Montebugnoli. Anacoura nel finale respinge l'ultimo tentativo. Allo Stadio comunale Sivori di Sestri Levante, Sestri Levante batte Gubbio 2-1.

