Sestri Levante, scatto salvezza: 2-0 al Campobasso

Sestri Levante - Campobasso

Capacità di soffrire, poi trovare il guizzo – anzi due – quando conta. E' un Sestri Levante tutto cuore quello che batte il Campobasso, tornando a vincere in campionato dopo oltre tre mesi. Sono tre punti che consentono ai liguri di agganciare Legnago e Milan Futuro: ora c'è un terzetto in fondo al Girone B. Gli ospiti peccano di cinismo, il primo tempo ne è la dimostrazione: il destro di Remy è masticato ma insidioso, Guadagno preferisce rifugiarsi in corner. L'estremo difensore del Sestri si salva, poi, sulla splendida punizione di Cerretelli che scheggia la parte alta della traversa. Fa tutto bene invece Di Nardo nella preparazione al tiro, meno nella realizzazione. Il Campobasso non la sblocca, il Sestri colpisce alla prima vera chance: Brunet viene lasciato solo ai 25 metri, prende la mira e la infila sul primo palo dove un sorpreso Neri non può arrivare. 1-0 in chiusura di frazione, l'intervallo non scuote i molisani che crollano definitivamente a inizio ripresa. Anche perché Brunet lo fa ancora più bello di quello dei primi 45': aggancio, studio del rimbalzo e destro che bacia il palo prima di insaccarsi. E' una magia quella del centrocampista argentino, la doppietta personale vale il raddoppio dei rossoblu. Che rischiano soltanto sull'incornata di D'Angelo fuori di un soffio poi amministrano, cercando anche di impensierire Neri nelle ripartenze. Boccata d'ossigeno: per la salvezza ci sarà ancora da lottare ma il Sestri Levante ha dimostrato di esserci.