ECCELLENZA 2026-2027
Settebello Rimini: I biancorossi battono 2-4 il Cavo Ronco e strappano la settima vittoria consecutiva
Doppietta di Cicarevic, gol di Nava e Piazze per la squadra di Massimo Gadda
Il fantasista Sasa Cicarevic porta in vantaggio il Rimini al 24'. Il raddoppio sugli sviluppi di un calcio d'angolo con l'ultimo tocco di Valerio Nava. Il tris e doppietta per il montenegrino Cicarevic al quarto della ripresa. Poco dopo la mezz'ora della ripresa il Cava Ronco accorcia le distanze con Parlanti. Un gran gol di Adams a cinque dal termine riapre la sfida, chiusa definitivamente da Piazze al minuto 89. A Forlì, Rimini batte Cava Ronco 4-2
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