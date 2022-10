ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA Settebello Victor La squadra di Cassani batte il Del Duca Grama 3-0 e strappa la settima vittoria consecutiva. Doppietta di Ambrosini e gol nel recupero di Marra

Il ricamo alla rete ormai una consuetudine per il Victor era già accaduto a Comacchio il prologo al testa-coda. Biancoazzurri in maglia nera che si accendono subito con la combinazione Ambrosini - Dioh diagonale controllato da Farsoni Del Duca Grama organizzato nei primi 20 minuti mantiene le linee strette e contiene fino a quando da una fuga di Dioh si origina l’azione che porta Sabba a metterla sul secondo palo dove Ambrosini si coordina e realizza un gol capolavoro, primo in stagione e perla per l’ex Rimini . Potrebbe arrivare il bis poco dopo se Alberto Malo avesse trovato la porta da buona posizione. Rischia grosso il Victor quando al tramonto di prima frazione viene segnalato il fuorigioco sul gol di Ndiaye. Il Del Duca Grama chiude in crescendo la prima frazione . Ad inizio ripresa Cassani toglie Dioh per Santoni, Ambrosini finto centroavanti. E sono proprio loro due a firmare il raddoppio. Malo allarga bene per Santoni cross millimetrico sul secondo dove questa volta in tuffo Ambrosini fa doppietta personale. Bene Alessandro Tosi anche in proiezione offensiva, radente ancora per Alex Ambrosini che in spaccata non trova la porta. Si invertono i due, su azione d’angolo Ambrosini per Alessandro Tosi, sfera che si alza sopra la traversa. La catena di sinistra del Victor lavora l’ennesima occasione con Mengucci per Marra il tris non arriva. Finisce con l’ennesima sgroppata a sinistra di Mengucci e Ambrosini non vuole infierire sbagliando il gol più facile. Poco male perché ci pensa Marra nel recupero con la conclusione precisa sotto l’incrocio dei pali per il tris. Il Victor procede spedito verso l’obiettivo . All’Acquaviva Stadium Victor San Marino batte Del duca Grama 3-0.

