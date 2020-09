EURO2022 Settima vittoria consecutiva per le Azzurre, 5-0 alla Bosnia

Settima vittoria consecutiva per le Azzurre, 5-0 alla Bosnia.

Nella prima uscita post lockdown la Nazionale di Milena Bertolini ha vinto 5-0 in casa della Bosnia in un incontro di qualificazione a Euro 2022. A segno Galli, Linari e show di Girelli, che con una tripletta è salita a 42 centri in maglia Azzurra.





