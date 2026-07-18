MONDIALE 2026 Sfida tra giganti: Spagna – Argentina vale il titolo mondiale Le due scuole calcistiche a confronto in una finale destinata ad entrare nella storia. Mai fino ad oggi, la Nazionale campione del mondo aveva affrontato la Nazionale campione d'Europa

Sfida tra giganti: Spagna – Argentina vale il titolo mondiale.

Tutto pronto per la finalissima dei mondiali del calcio. I campioni del Sudamerica in carica dell'Argentina sfidano i detentori del titolo europeo della Spagna in una sfida storica che decreterà i vincitori della Coppa del Mondo 2026, domani 19 luglio al New York New Jersey Stadium. L'Argentina, reduce da un match emozionante contro l'Inghilterra, e la Spagna, sulle ali dell'entusiasmo dopo una prestazione perfetta contro la Francia, si incroceranno sul palcoscenico più importante del calcio mondiale per la seconda volta nella loro storia. Regna un equilibrio perfetto nei 14 precedenti tra le due nazionali: il bilancio conta sei vittorie a testa e due pareggi.

Rodri capitano della nazionale spagnola: "Questa squadra ha fatto un percorso per raggiungere il più grande traguardo che ci possa essere per un calciatore – sollevare la Coppa del Mondo. Abbiamo fatto esattamente tutto quello che avevamo pianificato : prima la Nations League, poi la Coppa d'Europa ed ora siamo all'ultimo atto del mondiale. Quindi siamo soddisfatti del percorso che abbiamo fatto fino ad ora, ma manca l'ultimo tassello e ce la metteremo tutta. Sappiamo di affrontare l'avversario più difficile, loro sono Campioni del Mondo e hanno saputo raggiungere un'altra finale sarà quindi il test perfetto per vedere chi è il più forte. Daremo il massimo per vincere questa Coppa del Mondo"

Luis de la Fuente CT Spagna "Sono assolutamente tranquillo. Siamo arrivati fino a qui e quello che vogliamo – lo sottolineo – è goderci questo momento. Voglio che i miei ragazzi mantengano alta la concentrazione, massimo rispetto per l'avversario, sarà una partita estremamente difficile, dobbiamo leggere molto bene ogni momento della gara, perchè saranno i dettagli a deciderla. Ho una straordinaria ammirazione per l'Argentina, una nazionale che ha appena vinto la Coppa America, sono campioni del mondo, ed hanno raggiunto l'ultimo atto di questo campionato del mondo. Non credo che nessuno ci sia mai riuscito nella storia"

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