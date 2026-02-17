CHAMPIONS LEAGUE Sfide bollenti in Champions: la Juve affronta il Galatasaray, per l'Atalanta c'è il Dortmund Torna la Champions League con l'andata dei play-off: alle 18.45 la Juventus affronta il Galatasaray in Turchia, per l'Atalanta c'è l'ostacolo Borussia Dortmund sempre in trasferta.

Dopo le aspre polemiche del derby d'Italia e gli strascichi dei giorni successivi, la Juventus è chiamata ad un “reset” e rituffarsi in campo, con testa e gambe. In particolar modo lo dovrà fare nel caldissimo RAMS Park di Istanbul, casa del Galatasaray. Uno stadio che evoca brutti ricordi tra i bianconeri: nel 2013, infatti, si giocarono i primi minuti sotto una tempesta di neve e – qualche ora più tardi, al pomeriggio del giorno dopo – in un terreno di gioco ai limiti del praticabile. Sneijder realizzò il decisivo 1-0 che estromise la Juventus – allenata allora da Antonio Conte – dalla fase a gironi della Champions League. Questa volta invece è eliminazione diretta e in Turchia si gioca l'andata alle 18.45, prima del ritorno in programma mercoledì prossimo a Torino. La Juventus ha chiuso la fase campionato in 13^ posizione, il Gala in 20^ ma capace di costruire il suo gruzzoletto proprio tra le mura amiche, come testimoniato dal successo a settembre contro il Liverpool. Sarà un ambiente infernale quello che troveranno gli uomini di Luciano Spalletti, che scioglierà nelle ultime ore i dubbi di formazione. Sicuramente non ci saranno, per infortunio, il nuovo acquisto Holm e Jonathan David. Con il canadese out spazio con ogni probabilità a Openda, fino ad oggi oggetto misterioso. Speranze bianconere riposte nell'estro di Kenan Yildiz, con il turco che torna in patria, mentre in difesa – con Cambiaso, Bremer e Kelly – ci sarà Kalulu dopo il rosso (ingiusto) di San Siro che non gli permetterà di giocare sabato in campionato contro il Como.

Alle 21 invece tocca all'Atalanta, rivitalizzata dalla cura Palladino. Semifinale di Coppa Italia e rilancio in campionato, oltre all'obiettivo play-off centrato in Champions. Per la Dea una notte da sogno contro il Borussia Dortmund con il Signal Iduna Park violato, solo qualche settimana fa, dall'Inter. I nerazzurri di Bergamo cercheranno di ripetere l'impresa contro una formazione - quella tedesca - falcidiata dalle assenze, soprattutto nel pacchetto arretrato. Per l'Atalanta solito dubbio in attacco tra Scamacca e Krstovic mentre non ci sarà l'infortunato Raspadori con Samardzic e Zalewski sulla trequarti. Poi, spazio alle certezze: Carnesecchi a garantire sicurezza tra i pali e l'equilibratore Ederson in mezzo al campo.

