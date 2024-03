SERIE C Si allunga la striscia della Spal, che vince 3-2 sul campo del Sestri Levante I padroni di casa in inferiorità numerica per il rosso a Regini, vanno in vantaggio con Sandri, gli ospiti la ribaltano con Maistro e Petrovic.

Si allunga la serie di risultati della Spal, che infligge al Sestri Levante il 4 ko consecutivo. È una partita ricca di episodi quella giocata allo Stadio Silvio Piola di Vercelli. Pronti via e la Spal potrebbe già sbloccare la partita con Antenucci, decisiva la respinta di Anacoura. Spal ad un passo dal vantaggio al 25 sugli sviluppi di un calcio di punizione di Maistro, Anacoura riesce a respingere, sulla ribattuta Rabbi manda fuori da posizione più che ottimale. Al 34' Sestri Levante che resta in dieci per il rosso a Reggini. L'ex giocatore di Sampdoria e Cesena viene superato in velocità da Antenucci che poi finisce a terra.

Nonostante l'uomo in meno sono i padroni di casa ad andare in vantaggio al 42 con Sandri che calcia di mancino da fuori, trovando anche la deviazione di Peda che manda fuori causa Galeotti. Prima della fine di tempo che occasione per la Spal, sponda di testa di Bruscagin, la palla arriva sul secondo palo dove Antenucci a porta spalanca manda sul fondo.

Nella ripresa la Spal ha una buona opportunità con il solito Antenucci che incrocia il tiro e manda di poco sul fondo. Il pari sembra questione di tempo e arriva al 66' con la percussione di Maistro che una volta entrato in area calcia di potenza e firma il pari. Di là il Sestri si ferma contro la traversa sulla girata di sinistro di Forte.

Al 79' il sorpasso della Spal, cross di Tripaldelli con il contagiri e Petrovic deve solo appoggiare in fondo alla rete. Al 92' gli ospiti la chiudono, ancora Petrovic che questa volta sfrutta il cross di Zilli per il 3-1. Prima del fischio di chiusura c'è tempo per il calcio di rigore assegnato al Sestri Levante per il fallo di Tripaldelli su Omoregbe. Dal dischetto Forte calcia bene e infila il pallone. Poi arriva subito il fischio finale che decreta il 3-2 per la Spal.

