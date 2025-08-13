SUPERCOPPA EUROPEA Si assegna la Supercoppa Europea a Udine: tutto pronto per PSG-Tottenham Questa sera a Udine alle ore 21 si assegna la Supercoppa Europea tra il PSG - vincitore della Champions League - e il Tottenham che ha alzato l'Europa League.

Torna il calcio giocato e lo fa a distanza di un solo mese. E anche in quell'occasione in campo c'era il Paris Saint-Germain, sonoramente sconfitto dal Chelsea nella finale del Mondiale per Club. Ma che non ha cancellato una stagione trionfale per i ragazzi di Luis Enrique, culminata con il Triplete e soprattutto con la conquista della prima Champions League della loro storia, con un 5-0 contro l'Inter da tramandare di generazione in generazione per i tifosi parigini. La squadra che ha chiuso la stagione 24/25 a livello internazionale è pronta a riaprire quella 25/26 con la finale di Supercoppa Europea contro il Tottenham, che dall'altra parte ha alzato l'Europa League. Unica gioia – di fondamentale importanza – in una stagione in chiaroscuro, con la 17^ posizione in Premier League ma con la soddisfazione di essere tornati ad alzare un trofeo europeo a distanza di 41 anni.

L'1-0 firmato Brennan Johnson contro il Manchester United ha spezzato una maledizione in casa Spurs, che ora si giocano un altro trofeo continentale. A partire con i favori del pronostico sarà però il PSG che – al netto del ko con il Chelsea – si è dimostrata una squadra a tratti ingiocabile. Da febbraio a giugno Luis Enrique ha costruito un'autentica corazzata, con pressing a tutto campo e tanta qualità in avanti. Ci sarà ancora il tridente delle meraviglie Douè-Kvaratskhelia-Dembelè con Vitinha a supporto. Unico assente lo squalificato Joao Neves, sostituito con ogni probabilità da Zaire-Emery. A tener banco in casa PSG però è stato il caso Donnarumma, uno dei grandi protagonisti del Triplete. Il portiere della Nazionale Italiana è stato escluso dall'elenco dei convocati per la Supercoppa, con Luis Enrique che si è preso la totale responsabilità sulla scelta. Donnarumma andrà dunque via, a difendere i pali l'ex Lille Chevalier pronto questa sera a fare il suo esordio.

In casa Tottenham, rispetto alla magica notte di Bilbao, è cambiato quasi tutto. Fin dal tecnico: non c'è più Postecoglu ma il danese Thomas Frank, reduce da una buona stagione alla guida del Brentford. Non c'è più nemmeno il faro coreano Heung-Min Son – emigrato in America – e si è gravemente infortunato il fantasista James Maddison. Problemi su problemi per gli Spurs che si affideranno agli azzurri Vicario e Udogie (anche se è fortemente in dubbio), al nuovo capitano Romero e ai nuovi arrivi Kudus e Palhinha. Ultimo – ma non per importanza – il teatro di questa Supercoppa Europea, che torna ad essere assegnata in Italia: alle 21 si giocherà al Bluenergy Stadium di Udine. Il Friuli diventerà, per una notte, capitale del calcio internazionale.



