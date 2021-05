PLAY OFF SERIE C Si comincia sabato con Cesena-Mantova

Si comincia sabato con Cesena-Mantova.

Ufficializzati gli orari del primo turno dei play off di serie C. Si comincia sabato sera con l'anticipo tra Cesena e Mantova. Domenica alle 17,30 Triestina-Virtus Verona e Matelica-Sambenedettese. La squadra che gioca in casa passa il turno anche col pareggio per via del miglior piazzamento in campionato.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: