Si ferma ai quarti il sogno mondiale dell'Italia under 17

Italia Brasile

Il Brasile si conferma la squadra da battere ai mondiali under 17. La Selecao supera gli azzurrini 2-0 e vola in semifinale dove sfiderà la Francia. Il vantaggio dei sudamericani arriva dopo appena 6 minuti di gioco con Patryck. Il numero 6 del Brasile sorprende Molla che si fa superare sul primo palo. Inizia in discesa il quarto di finale per il Brasile che si porta sull'1-0. L'Italia reagisce e lo fa con Franco Tongya che prova a giro sul palo lontano dove Donelli arriva a toccare la palla. Il tocco del portiere verdeoro si apprezza ancora di più nel replay. Ancora protagonista l'estremo difensore del Brasile sul calcio d'angolo che Dalle Mura schiaccia in porta, Donelli alza la sfera sulla traversa. Ancora gli azzurri, questa volta su punizione di Brentan, palla di poco sul fondo. Sul cambio fronte il Brasile colpisce con Peglow, diagonale destro che sbatte contro il palo prima di entrare in porta. Bel gol del numero 10 del Brasile. Nella ripresa l'Italia non demorde e prova anche a riaprire la partita che, i verdeoro potrebbero chiudere con Veron, sul tiro si allunga Molla a respingere. Vince il Brasile 2-0, contro una bella Italia. Bello il gesto dei giocatori brasiliani a consolare quelli azzurri al termine della gara.