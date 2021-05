SERIE C Si gioca il ritorno del primo turno Play Off Nazionale (ottavi di finale) Quattro partite alle 17.30 e una alle 20.45 Occhi puntati su Bari – Feralpisalò

I gardesani si sono imposti per 1-0 all'andata con lo splendido gol di Tulli La formazione di Pavanel dovrà, quindi, evitare la sconfitta contro quella di Auteri, alla quale basterà la vittoria con una rete di scarto per riprendere in mano il discorso qualificazione, approfittando così della miglior posizione ottenuta nella regular season. Chi passa, accede al secondo turno che vedrà l'ingresso delle seconde classificate nei rispettivi gironi A, B e C, Alessandria, Padova e Catanzaro, con i nuovi accoppiamenti che verranno stabiliti giovedì mediante sorteggio. Servirà un'impresa all'Albinoleffe a Modena dove non basterà solo vincere ma occorrerà farlo con due gol di scarto.

Si parte dallo 0-1 firmato Spagnoli dell'andata. Anche il Matelica sarà costretto a vincere al Città di Meda contro il Renate per passare il turno e lo dovrà fare senza dieci giocatori fermati dal Covid: Zigrossi, Calcagni, Fracassini, Vitali, Magri, Franchi, Maurizii, Baraboglia, Cardinali e Peroni, oltre allo squalificato Bordo. Tutto aperto invece tra Pro Vercelli e Sud Tirol con i piemontesi che partono dal vantaggio maturato all'andata 2-1. Per la squadra di Stefano Vecchi squalificato per espressione blasfema basterà vincere con qualsiasi risultato, in tuti gli altri casi Pro Vercelli ai quarti. Chiude alle 20.45 Avellino – Palermo con i rosa/nero capaci di battere gli irpini all'andata per 1-0. Si gioca al Partenio di Avellino alle 20.45.

