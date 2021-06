SERIE C PLAY OFF Si giocano le semifinali di andata Albinoleffe - Alessandria e Padova - Avellino Formula andata e ritorno non c'è più il piazzamento, ma in caso di parità nel risultato supplementari e calci di rigore

Domani le semifinali dei play off di Serie C con la formula andata e ritorno. Con inizio alle 17.30 la sfida tra Albinoleffe e Alessandria. La squadra di Zaffaroni rappresenta l'autentica sorpresa di questi play off e dopo aver eliminato Modena e Catanzaro ora affronta l'Alessandria Per i grigi vittoria sofferta con la Feralpi. Decisivo il gol di Arrighini.

Ora la sfida contro i seriani, importantissima per tornarsi a giocare la B a distanza di 4 anni dalla finale di Firenze. Sarà Luigi Carella della sezione di Bari l'arbitro chiamato a dirigere la gara Il fischietto pugliese è alla quinta stagione alla CAN Pro, vanta 80 direzioni arbitrali tra campionato, playoff, playout e Coppa Italia Serie C, ed ha due precedenti con l’Alessandria che risalgono alla stagione 2018/19 (25^ giornata Robur Siena-Alessandria 3-1) ed alla stagione 2019/20 (18^ giornata Pergolettese-Alessandria 2-1). Carella ha già diretto l’Albinoleffe in due occasioni, entrambe nella stagione 2016/17 (22^ giornata Fano-Albinoleffe 0-2 e 29^ giornata Albinoleffe-Teramo 1-0). In serata 20.45 la vera finale anticipata quella tra Padova e Avellino.

La formazione di Mandorlini stava per subire una clamorosa eliminazione dal Renate poi il gol di Ronaldo ha dato la qualificazione soffertissima al Padova che continua ad alternare il rendimento tra una gara e l'altra. Di questo potrebbe approfittarne un Avellino più continuo in questi play off. Gara affidata a Francesco Cosso della sezione di Reggio CalabriaDi tutto questo si parlerà lunedi in Cpiace con ospite il tecnico della Feralpisalò Massimo Pavanel e il Direttore Sportivo del Cesena Moreno Zebi



